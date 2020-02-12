التقدمي دان جريمة الأوزاعي: لمعالجة اكتظاظ السجون

دان الحزب "التقدمي الإشتراكي" في بيان "الجريمة النكراء التي استهدفت مؤسسة ​قوى الأمن الداخلي​ في ​الاوزاعي​"، معزيا "عائلة الشهداء وقيادة وعناصر قوى الأمن"، متمنيا للجرحى "الشفاء العاجل". ودعا الحزب إلى "متابعة هذه الحادثة صونا لحقوق رجال الأمن الذين يقدمون التضحيات الجسيمة على مذبح حفظ النظام العام وتطبيق القانون وتنفيذ العدالة"، وحض على "معالجة مسألة اكتظاظ السجون واعتماد السبل القانونية والإنسانية في مقاربة هذا الملف الدقيق".

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