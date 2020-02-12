الشيخ حسن استنكر جريمة فصيلة الأوزاعي: نقدر تضحيات القوى الأمنية

تقدّم شيخ عقل ​طائفة الموحدين الدروز​ ​الشيخ نعيم حسن​ من "المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ قيادةً وضباطاً وافراد بأحر التعازي باستشهاد آمر فصيلة ​الاوزاعي​ النقيب جلال شريف، والمعاون أول زياد العطار، ومن عائلة الشهيدين ونائب مدير المخابرات في ​الجيش​ العميد علي شريف"، سائلاً "المولى عز وجل أن يسكنهما فسيح جنانه، متمنياً الشفاء العاجل للمعاون اول الجريح علي امهز".

واذ ابدى حسن "إستنكاره للجريمة التي تُلقي مجددا على قوى الأمن الداخلي ضريبة الدماء الغالية اثناء قيامها بواجبها في سبيل حفظ الامن والنظام"، توجّه منها "بالتقدير الكبير للتضحيات التي تبذلها مع سائر ​القوى الامنية​ لتبقى سياج الوطن والضامن الاساس لشعبه الذي يتوق الى ​السلام​ والامان والاستقرار".

