سلطات طهران تنفي نية روحاني الاستقالة

نفى المتحدث باسم ​الحكومة الإيرانية​ ​علي ربيعي​، صحة الأخبار التي تحدثت عن نية الرئيس الإيراني ​حسن روحاني​ تقديم استقالته، مؤكدا أن الرئيس "باق حتى نهاية ولايته"، وكان مسؤول الشؤون الإعلامية في مكتب روحاني،علي رضا معزي، قد أشار إلى أن "الاستقالة إشاعة مكررة وفاقدة للإبداع".

من جهته، لفت مستشار روحاني للشؤون الإعلامية، حسام الدين آشنا، إلى أن "نشر إشاعات منظمة ضد المسؤولين رفيعي المستوى يهدف إلى ضرب استقرار البلاد"، معتبرا ذلك "خطوة مناهضة للثورة، لها تبعات أمنية مضادة".