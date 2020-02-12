الاخبارية السورية: أنباء عن مقتل جندي أميركي في قرية خربة عمو شرق القامشلي

افادت الاخبارية السورية عن عن مقتل جندي أميركي في قرية خربة عمو شرق القامشلي، ولفتت الى حصول اشتباكات مباشرة بالأسلحة الخفيفة بين أهالي قرية خربة عمو وقوات الأميركية.
ولفتت الى انسحاب الرتل الأميركي من قرية خربة عمو بتغطية من الطائرات الأميركية.
وكانت وكالة "سانا" تحدثت عن اعطاب 4 مدرعات للجيش الاميركي في قرية خربة عمو وقد تم استقدام تعزيزات اميركية للمكان تضم 5 مدرعات.
واضطرت الشرطة العسكرية الروسية للتدخل وفك الحصار عن القوة الاميركية في المنطقة وحلقت الطائرات الاميركية على علو منخفض فوق المنطقة.
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