سانا: اشتباكات مباشرة بالأسلحة الخفيفة بين أهالي قرية خربة عمو والقوات الأميركية

افادت وكالة ​الانباء​ السورية "سانا" بأن "​اشتباكات​ مباشرة بالأسلحة الخفيفة بين أهالي قرية خربة عمو بريف القامشلي و​القوات الأميركية​". وتحدثت "سانا" عن أنباء عن اعتداء الطيران الأميركي الحربي على قرية خربة عمو بثلاث غارات.​​​​​​​ ولفتت الى ان أهالي قرية بوير البوعاصي بريف القامشلي يرشقون المدرعات الأميركية بالحجارة وينزلون علمهم.​​​​​​​

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