خارجية تركيا: سنواصل مشاوراتنا مع روسيا حول إدلب لكن في حال فشلها سنتصرف وفقا لما نراه مناسبا

أكد وزير الخارجية التركي، ​مولود جاويش أوغلو​، أن بلاده تواصل العمل مع ​روسيا​ لتثبيت عملية وقف ​إطلاق النار​ في مدينة إدلب السورية، لافتًا إلى أن "اتفاق سوتشي لا يزال قائمًا رغم العوائق".

ولفت أوغلو أن "اتفاق سوتشي لا زال موجودا رغم العوائق ولكن ينبغي أن يكون كل شيئ دائم من الآن فصاعدا"، مؤكدا "في حال لم نتوصل إلى أي نتيجة فعزمنا واضح وسنقوم بما يلزم"، مشيرا الى ان "الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي ​فلاديمير بوتين​ بشأن الوضع في ​سوريا​، لافتا إلى أن وفدا من ​أنقرة​ سيزور ​موسكو​ خلال الأيام المقبلة".