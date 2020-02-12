خفر السواحل التركي ضبط 51 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل جنق قلعة

ذكر مصدر أمني لوكالة "الأناضول"، أنّ "فرق ​خفر السواحل التركي​ رصدت زورقَين مطاطيَّين يقلّان مهاجرين غير نظاميّين، قبالة قضاء "أواجيق" التابع لولاية جنق قلعة غربي ​تركيا​، أثناء محاولتهم العبور إلى ​اليونان​ بطريقة غير قانونيّة".

وأوضح أنّ "الفرق ضبطت 51 مهاجرًا يحملون الجنسية الأفغانية، بينهم 25 طفلًا و13 امرأة، وكانوا يحاولون العبور إلى جزيرة ميدللي (لسبوس) اليونانية"، لافتًا إلى أنّ "​المهاجرين​ أُحيلوا إلى مديرية الهجرة في الولاية لاتخاذ الإجراءات القانونيّة بحقّهم".