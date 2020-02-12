خفر السواحل التركي ضبط 51 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل جنق قلعة

ذكر مصدر أمني لوكالة "الأناضول"، أنّ "فرق خفر السواحل التركي رصدت زورقَين مطاطيَّين يقلّان مهاجرين غير نظاميّين، قبالة قضاء "أواجيق" التابع لولاية جنق قلعة غربي تركيا، أثناء محاولتهم العبور إلى اليونان بطريقة غير قانونيّة".
وأوضح أنّ "الفرق ضبطت 51 مهاجرًا يحملون الجنسية الأفغانية، بينهم 25 طفلًا و13 امرأة، وكانوا يحاولون العبور إلى جزيرة ميدللي (لسبوس) اليونانية"، لافتًا إلى أنّ "المهاجرين أُحيلوا إلى مديرية الهجرة في الولاية لاتخاذ الإجراءات القانونيّة بحقّهم".
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