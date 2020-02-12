شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتراحات البرلمان" توصى بصرف الحد الأدنى للأجور للعاملين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب همام العادلى، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب سمير رشاد أبو طالب، بشأن صرف الحد الأدنى للأجور للعاملين بمحافظة المنيا، وأوصت اللجنة بسرعة التنفيذ، وذلك تفعيلا لتوجيهات رئيس الجمهورية بصرف الحد الأدنى للأجور للعاملين.

وأشار النائب سمير رشاد أبو طالب، إلى ضرورة صرف الحد الأدنى للأجور لكل العاملين فى محافظة المنيا، خاصة أن هناك العديد من العاملين فى حاجة لتحسين أجورهم ورفع مستواهم المعيشى، حرصا على استقررار أوضاعهم، ولحماية محدودى الدخل.

كما وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى خلال اجتماعها اليوم، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد همام، بشأن إنشاء فرع لجهاز حمأية المستهلك بمدينة السنبلاوين محافظة الدقهلية، وأكد ممثل الحكومة، أنه لا مانع من إنشاء فرع لجهاز حماية المستهلك فى مدينة السنبلاوين، وتحدث النائب أحمد همام عن أهمية دور الجهاز فى الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار ومنع التلاعب بالمواطنين.

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وأجلت اللجنة اقتراحا برغبة مقدم من النائب أحمد همام، بشأن إنشاء مقر للوحدة المحلية الحجأيزة على مساحة (350) مترًا – محافظة الدقهلية، لمزيد من الدراسة.

كما أجلت لجنة الاقتراحات والشكاوى، الاقتراح برغبة المقدم من النائب عصام أبو المجد، بشأن إقامة مضمار مهرجان الهجن على قطعة أرض فضاء داخل مدينة العاشر من رمضان – محافظة الشرقية، لمزيد من الدراسة.

وكانت لجنة الاقتراحات والشكاوى، قد وافقت خلال اجتماعها اليوم، على عدد من الاقتراحات برغبة المقدمة من النواب لرصف وإحلال وتجديد بعض الطرق فى عدد المحافظات، وأوصت بإدراجها فى الخطة وسرعة التنفيذ، منها الاقتراح برغبة المقدم من النائب صلاح منصور، بشأن إحلال وتجديد طريق القضاة كفر صقر بدءاً من كوبري أبو مسعود من مصرف صان القبلي محافظة الشرقية، وذلك نظرا لتهالك الطريق، والاقتراح برغبة المقدم من النائب هاني أباظة، بشأن رصف الطريق من أمام النجدة حتى بنهبأي بقرية بنأيوس بمركز الزقازيق- محافظة الشرقية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب سعيد حساسين برصف طريق بين منطقتي "البراجيل ـ برك الخيم" بمركز كرداسة بمحافظة الجيزة.