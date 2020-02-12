شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتراحات البرلمان" توافق على رصف وتطوير بعض الطرق بمحافظات مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلى، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على عدد من الاقتراحات برغبة المقدمة من النواب لرصف وإحلال وتجديد بعض الطرق فى عدد المحافظات، وأوصت بإدراجها فى الخطة وسرعة التنفيذ.

وشهد الاجتماع، الموافقة على الاقتراح برغبة المقدم من النائب صلاح منصور، بشأن إحلال وتجديد طريق القضاة كفر صقر بدءاً من كوبري أبو مسعود من مصرف صان القبلي محافظة الشرقية، وذلك نظرا لتهالك الطريق، ووافقت اللجنة على الاقتراح برغبة المقدم من النائب هاني أباظة، بشأن رصف الطريق من أمام النجدة حتى بنهبأي بقرية بنأيوس بمركز الزقازيق- محافظة الشرقية.

ووافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى على الاقتراح برغبة المقدم من النائب سعيد حساسين برصف طريق بين منطقتي "البراجيل ـ برك الخيم" بمركز كرداسة بمحافظة الجيزة.

ووعد ممثل محافظة الجيزة بتنفيذ الرصف مع الخطة المقبلة، إلا أن النائب اعترض وطالب بتأجيل عرض المقترح لاجتماع مقبل لحين حضور مسئول هيئة الطرق، مؤكدا أن كل الطرق بدائرة كرداسة والتي تضم 7 قرى ليس فيها طرق مرصوفة بين القرى مما يسبب كثير من الحوادث، مضيفا أن طرق عديدة متهالكة مما يتسبب فى تعطيل حركة المرور ومصالج المواطنين.

وطالب "حساسين" أيضا برصف الطريق بين ناهيا وكرداسة، مشيرا إلى أنه طريق رئيسي على ترعة المريوطية والذي يمتد حتى خارج المحافظ.

كما وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى على الاقتراح برغبة المقدم من النائب بسام فليفل، بشأن رصف مدخل العزبة الحمراء والقطاوى وعزبة بنان التابعين لكفر بهوت مركز نبروه - محافظة الدقهلية، وطالب النائب بتدبير الاعتمادات المالية وإدراجه فى الخطة وسرعة التنفيذ.

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وأجلت اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب عصام عثمان محمود، بشأن رصف شارع سعد، وإعادة رصف شارع سمير صادق بمركز الحوامدية – محافظة الجيزة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، اليوم برئاسة همام العادلي، والمخصص لمناقشة 35 اقتراح برغبة من النواب.