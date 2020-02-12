شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتراحات البرلمان" توافق على إنشاء سوق نموذجى بالمعصرة وآخر للسيارات بسوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب همام العادلى، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب حمدي عبدالوهاب، بشأن إنشاء سوق نموذجي على قطعة أرض ملك الدولة الواقعة نهاية شارع الجيش عزبة كامل صدقى القبلية- حي المعصرة- محافظة القاهرة، وأوصت الحكومة باتخاذ اللازم للتنفيذ.

كما وافقت اللجنة على الاقتراح برغبة المقدم من النائب زكريا حسان، بشأن إنشاء سوق سيارات بحي الكوثر – محافظة سوهاج.

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وأجلت لجنة الاقتراحات والشكاوى، الاقتراح برغبة المقدم من النائب سلامة الرقيعى، بشأن تحويل بعض القرى إلى مدن وبعض نقاط الشرطة إلى أقسام شرطة فى نطاق محافظة شمال سيناء، لمزيد من الدراسة من قبل الجهات المعنية وبحث مدى إمكانية تنفيذ المقترح، وشهد الاجتماع مطالبات بتوسيع الأحوزة العمرانية.

كما قررت اللجنة تأجيل الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد سعد تمراز، بشأن إنشاء مجمع مواقف لمدينة ومركز كفر الدوار – محافظة البحيرة، وذلك نظرا لعدم حضور النائب مقدم الاقتراح.

وكانت لجنة الاقتراحات والشكاوى، قد وافقت خلال اجتماعها اليوم، على عدد من الاقتراحات برغبة المقدمة من النواب لرصف وإحلال وتجديد بعض الطرق فى عدد المحافظات، وأوصت بإدراجها فى الخطة وسرعة التنفيذ، منها الاقتراح برغبة المقدم من النائب صلاح منصور، بشأن إحلال وتجديد طريق القضاة كفر صقر بدءاً من كوبري أبو مسعود من مصرف صان القبلي محافظة الشرقية، وذلك نظرا لتهالك الطريق، والاقتراح برغبة المقدم من النائب هاني أباظة، بشأن رصف الطريق من أمام النجدة حتى بنهبأي بقرية بنأيوس بمركز الزقازيق- محافظة الشرقية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب سعيد حساسين برصف طريق بين منطقتي "البراجيل ـ برك الخيم" بمركز كرداسة بمحافظة الجيزة.