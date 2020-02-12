رام الله تدين وتُحذر من تصدير أزمات ترامب ونتنياهو للجانب الفلسطيني

محمد اسماعيل - القاهرة - رام الله - أ ش أ

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أقوال ومواقف نتنياهو ومندوبه في الأمم المتحدة التي تعبر عن مدى تفشي العنصرية في عقلية المسؤولين الإسرائيليين، وحذرت من مخاطر إقدام ترامب ونتنياهو على تصدير أزماتهم الناتجة عن فشل "خطة السلام الأمريكية"، إلى الجانب الفلسطيني.

وأشارت الخارجية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية- اليوم الأربعاء، إلى أن نتنياهو جدد في تعقيبه على خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مجلس الأمن أمس، تكرار مواقفه المعادية للسلام والتي تتنكر لحقوق شعبنا، ليس فقط من خلال مضمون رده على الخطاب وإنما من خلال المفردات التي استخدمها .

وأوضحت الوزارة أن نتنياهو يعتبر خطة ترامب هي أفضل خطة بالنسبة لإسرائيل وفلسطين لأنها توفر له ولليمين الحاكم في إسرائيل الغطاء الكامل لتنفيذ مخططاتهم الإستعمارية التوسعية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وشددت الخارجية على أن نتنياهو يردد إسطوانته المشتركة مع ترامب لتبرير خطة السلام الأمريكية، بحجة أنها تعترف بالواقع، لافتة إلى أن نتنياهو يعترف أنها تنسجم تماماً مع رؤيته ومواقفه، ولا تقدم شيئاً للشعب الفلسطيني ولا تمت بصلة لحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة.