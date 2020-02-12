انسحاب الدورية الأمريكية المُحاصرة في القامشلي السورية

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات):

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان المُعارض، اليوم الأربعاء، إن الدورية الامريكية التي حوصرت في قرية خربة عمو شرق القامشلي، بعدما اشتبكت مع أهالي القرية، تمكّنت من الانسحاب بعد شنّ غارات وهمية.

وأضاف المرصد أن الطائرات الأمريكية مُستمرة في تحليقها في أجواء المنطقة بعد شنها لغارة وهمية قبل قليل وفتحها لجدار الصوت هناك، كما رصد المرصد السوري وصول رتل عسكري روسي إلى المنطقة.

وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، اليوم الأربعاء، أعلنت مقتل مدني وإصابة آخر جراء إطلاق القوات الأمريكية النار على أهالي قريتي خربة عمو وحامو شرق مدينة القامشلي.

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وقالت الوكالة السورية إن الاشتباكات اندلعت بعدما تجمّع الأهالي عند حاجز للجيش السوري كان يمنع عربات أمريكية من المرور في حين رشق أهالي قرية بوير البوعاصي عربات القوات الأمريكية بالحجارة وأنزلوا العلم الأمريكي عنها.

وأضافت أن حاجز الجيش السوري في المنطقة أوقف صباح اليوم 4 عربات تابعة للقوات الامريكية كانت تسير على طريق السويس/علايا/خربة عمو إلى الشرق من مدينة القامشلي وعندها تجمع مئات الأشخاص عند الحاجز من قريتي خربة عمو وحامو لمنعها من المرور وإجبارهم على العودة من حيث أتوا.

واستطردت: "جنود الاحتلال الأمريكي قاموا بإطلاق الرصاص الحي والقنابل الدخانية على الأهالي ما تسبب باستشهاد مدني من قرية خربة عمو وإصابة آخر من قرية حامو".