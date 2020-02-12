"طبق الخير" بـ10 جنيهات في مبادرة "جبر الخواطر" بدمياط- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط– محمد إبراهيم:

نجحت مبادرة "جبر الخواطر" بدمياط، في جذب أصحاب المطاعم والمحال الغذائية، ومسئولي الجمعيات الأهلية ورجال الأعمال، للتضامن مع الأسر الأكثر احتياجًا في القرى والأماكن النائية، إلى جانب تقديم وجبات بأسعار رمزية، بمعظم أنحاء المحافظة.

وامتدت المبادرة هذا الأسبوع لتشمل "طبق الخير" والذي شارك فيه العشرات من تجار الفاكهة في مناطق مختلفة.

يقول أيمن الحجري، أحد القائمين على المبادرة، تحدثنا مع عدد من تجار الفاكهة بالجملة، وتفاعلوا بشكل رائع، وعممنا الفكرة على تجار القطاعي وعدد من المتاجر الشهيرة بدمياط، ودمياط الجديدة، ورأس البر، وكفر سعد، والزرقا، وكفر البطيخ، وجار التواصل مع آخرين في مناطق مختلفة".

وبيّن الحجري أنه تلقى اتصالات عديدة تتضمن طلب المشاركة في "طبق الخير" الذي يضم فواكه مختلفة، وتابع: "السعر لكل الناس 10 جنيهات ولكن مجانًا لمن لا يملك المال".

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وقال محسن عتمان، تاجر بمركز كفر البطيخ: "هناك أطباق لغير القادرين مجانًا جرى اختيار أفضل الثمار بها، كما قررنا تقديم خدمات التوصيل حتى لا يشعر أحد بالحرج، أو يخجل من القدوم إلى المحل".

وأضاف عتمان: "التكافل والشعور بالغير واجب، وأتمنى تعميم المبادرة في مجالات مختلفة حتى لا يشعر أي شخص بالعوز والحاجة"، وعن مدى الإقبال، أكد أن هناك الكثير من رجال الخير اهتموا بشراء الأطباق وتصريفها بمعرفتهم.

واعتبر محمد أبو حشيش، رئيس مجلس إدارة بنك الطعام الدمياطي، المبادرة أنها نظام اجتماعي راقي يجب أن يُعمم، مؤكدًا أنه جرى شراء 150 طبق فاكهة ضمن المبادرة وتوزيعها مجانًا عن طريق اللجان المشكلة في يوم واحد، داعيًا رجال الأعمال إلى التفاعل مع الحدث خصوصًا في شهر رمضان المبارك.

وأعلن محمد زغلول، صاحب محل لتجارة المواد الغذائية بمدينتي رأس البر ودمياط، قبل أيام، طرح 50 وجبة يوميًا، و100 أخرى كل يوم جمعة، دعمًا للمبادرة تحت عنوان "خذ ما يكفيك"، مشيرًا إلى أن مشاركته تأتي ضمن حق الفقراء وواجب المجتمع تجاههم.