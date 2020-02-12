"أمن القاهرة": سقوط عصابتين لاستقطاب الصبية الأحداث واستغلالهم في التسول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تشكيلين عصابيين لاستقطاب الصبية الأحداث واستغلالهم في أعمال التسول بالقاهرة.

معلومات وتحريات إدارة رعاية الأحداث بمديرية أمن القاهرة، أفادت قيام (سيدتين "لهما معلومات جنائية"، مقيمتان بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) باستقطاب الصبية الأحداث واستغلالهم في أعمال التسول.

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الكمائن اللازمة أمكن ضبط المتهمتين حال تواجدهما بدائرة القسم، وبحوزتهما (مبالغ مالية) وبصحبتهما طفلتين "نجلتي زوج والدة إحداهما")، وبمناقشتهما أقرت إحداهما باستغلال "نجلتي زوج والدتها" في أعمال التسول بمساعدة الثانية، وأضافا بتكوينهما تشكيلاً عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في استغلال الأطفال والإتجار بهم عن طريق استخدامهم في أعمال التسول واستجداء المارة من أجل تحقيق أرباح مادية بطريقة غير مشروعة بالاشتراك مع (سيدتين، مقيمتان بدائرة قسمي شرطة "الشرابية، مدينة نصر أول" بالقاهرة – عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية).

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عقب تقنين الإجراءات وإعداد الكمائن اللازمة لهم أمكن ضبطهم، وبحوزتهم مبالغ مالية، وبصحبتهم (4 أطفال أنجال إحدى المتهمات)، وبمواجهتهم بالتحريات وما جاء بأقوال "الأولى والثانية" أيدوها، وأقروا بأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم من متحصلات نشاطهم الإجرامي.

كما أكدت معلومات وتحريات الإدارة قيام (عاطل، وزوجته، مقيمان بدائرة قسم شرطة الوايلي) باستقطاب الصبية الأحداث واستغلالهم في أعمال التسول.

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الكمائن اللازمة لهم أمكن ضبطهما، وبحوزتهما (مبالغ مالية) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وبمناقشتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في استغلال الأطفال في أعمال التسول واستجداء المارة من أجل تحقيق أرباح مادية بطريقة غير مشروعة بالاشتراك مع (عاطل وزوجته، مقيمان بدائرة القسم– 4 سيدات، مقيمات بدوائر أقسام شرطة "شبرا الخيمة بالقليوبية، مدينة نصر أول والساحل بالقاهرة")؛ أمكن ضبطهم، وبحوزتهم (مبالغ مالية)، وبصحبتهم (3 أطفال أبناء إحدى المتهمات)، وبمواجهتهم بالتحريات وما جاء بأقوال "الأول والثانية" أيدوها، وأقروا بأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم من متحصلات نشاطهم الإجرامي.