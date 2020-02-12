رئيس منظمة الصحة العالميّة: تفشّي كورونا يمثل "تهديدًا خطيرًا" للعالم

وكالات- أعلن رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جبريسوس اليوم، الثلاثاء 11 فيفري 2020، إن تفشي فيروس كورونا المتحور الجديد الذي أودى بحياة أكثر من ألف شخص في الصين يشكل "تهديدا خطيرا للغاية لباقي العالم".

وأشار تيدروس إلى أن 99% من حالات الوفاة بالفيروس قد وقعت داخل الصين وأنه لم يتم الإبلاغ إلا عن وفاة شخصين في الخارج.

لكنه قال إنه "من المثير القلق" أن هناك حالات انتقال للعدوى من شخص لآخر بين أشخاص لم يسافروا إلى الصين قد ظهرت حديثا في فرنسا وبريطانيا.

وأدلى تيدروس بهذه التعليقات في افتتاح مؤتمر علمي يستمر ليومين في جنيف اليوم الثلاثاء لتسريع عملية تطوير الأدوية واللقاحات لفيروس كورونا.

ولا يزال تسجيل عدد كبير من الوفيات والإصابات الجديدة مستمرا في الصين. وتجاوز عدد القتلى اليومي في البلاد 100 شخص لأول مرة منذ ظهور الفيروس في أواخر ديسمبر.

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وتجاوز عدد الوفيات الناجمة عن كورونا في الصين حاجز الألف للمرة الأولى ليصل إلى 1016 شخصا، حسبما أفادت السلطات الصحية اليوم الثلاثاء.

وذكرت لجنة الصحة الوطنية أن عدد الوفيات ارتفع بعد تسجيل 108 حالات خلال أمس الاثنين.

كما تم تسجيل 2478 حالة إصابة إضافية خلال أمس الاثنين، ليرتفع إجمالي الإصابات بذلك إلى 42 ألفا و638 شخصا.

وقال تيدروس في مستهل المؤتمر اليوم: "نأمل أن تكون إحدى نتائج هذا الاجتماع هي خارطة طريق متفق عليها للبحوث يجتمع حولها الباحثون والمانحون".