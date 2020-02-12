46 دولة تشارك بمائة اختراع جديد في معرض للاختراعات بالكويت

تستضيف الكويت الاحد المقبل المعرض الدولي الثاني عشر للاختراعات في الشرق الأوسط تحت رعاية الشيخ صباح الأحمد امير الكويت .

وأكد رئيس مجلس إدارة النادي العلمي ورئيس اللجنة العليا للمعرض طلال جاسم الخرافي ان استدامة واستمرارية المعرض منذ 2007 ما هي إلا دليل على تطوره عاما بعد عام، مؤكدا على نجاح النادي العلمي في كل ما يقدمه تجاه ما يخص السمعة الدولية للكويت.

وقال إن المعرض أصبح الأكبر على مستوى الشرق الأوسط والثاني على مستوى العالم بشهادة المنظمات الدولية المعنية بالاختراعات وكل من شارك فيه، مبينا ان هذا الأمر عظم من المسئولية الملقاة على عاتق مجلس إدارة النادي العلمي. وذكر ان قطاعات النادي الثلاثة وهي قطاع العلوم التخصصية وقطاع التنمية والبرامج التنافسية وقطاع العلوم الشباب تبدي اهتماما كبيرا في استعداداتها للمعرض حتى يحقق رسالته وأهدافه، وجميعها لها دور فاعل في نجاح هذه الحدث العلمي الكبير.



وأشار إلى ان رسالة المعرض هي لقاء المستثمرين بالمخترعين وخلق الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص للنهوض بالبحث العلمي، كما انه فرصة لاحتكاك المخترعين العرب بنظرائهم المخترعين الأجانب.



وقال إن المعرض يعزز دور البرنامج الوطني لدعم الباحثين والمبتكرين الشباب

الذي يتبناه النادي العلمي، كما انه يعد فرصة مميزة تعود بالفائدة على المجتمع وصاحب الاختراع والمستثمر، مثمنا تعاون الجهات الرسمية في الدولة والقطاع الخاص من أجل نجاح هذه الفعالية بشكل أكبر مما توقعناه.

وأشار الى تجاوز عدد الدول المشاركة 41 دولة فيما بلغ عدد الدول التي سجلت عبر الموقع الإلكتروني للمعرض 46 دولة.

Advertisements

وأكد انه نظرا لإيمان الجهات والمنظمات العالمية المعنية بالاختراعات برسالة المعرض وأهدافه حرصت على المساهمة في المعرض، ومن بين هذه الجهات المنظمة العالمية للملكية الفكرية «وايبو» التابعة للأمم المتحدة التي يحضر ممثلها رئيس قطاع قانون البراءات في المنظمة ماركو ألمان ويقدم جائزة لأحد المخترعين الفائزين في المعرض، وكذلك الاتحاد الدولي لجمعيات المخترعين «إيفيا» حيث يحضر رئيسها فعاليات المعرض ويقدم جائزة باسم الاتحاد لأحد الفائزين.

وأضاف ان هناك مشاركة مميزة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو»، ما يؤكد أهمية المعرض والمكانة العالمية التي يتبوؤها على خارطة معارض الاختراعات ويعكس دور الكويت الريادي في الشرق

الأوسط.وقال طلال جاسم الخرافي إن المعرض خلال دوراته السابقة حقق قصص نجاح مبهرة، حيث إن الكثير من الاختراعات المشاركة شقت طريقها نحو التصنيع والتسويق، ومنها اختراع كويتي خاص بأدوات الإطفاء يباع حاليا في كل أسواق الشرق الأوسط والخليج العربي وتم اعتماده في دول أوروبا وغيرها، علاوة على اختراعات أخرى تم توقيع عقود تصنيعها وتسويقها بين المستثمرين والمخترعين وسوف نراها في الأسواق قريبا.

وأكد مدير إدارة الثقافة العلمية في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي د.سلام العبلاني، دعم المؤسسة للفعاليات التي تخدم المجتمع إذ تنظر في شراكاتها مع الجهات غير الربحية إلى قدرة هذه الجهات على التأثير في المجتمع. وأضاف العبلاني: «نطمح لان نكون مشاركين لمنظمات العمل المدني وعلى رأسها النادي العلمي بأن نقدم ما يسمى بالخدمة المجتمعية، خاصة فيما يتعلق بنشر البحث العلمي وتهيئة المناخ العام لتقبل العلوم والتكنولوجيا».

من جهته، قال رئيس هيئة المحكمين بالمعرض ديفيد فاروقي إن المعرض مهم جدا حيث يعتبر المنصة الوحيدة للاختراعات في الشرق الأوسط ويتيح الفرصة للعقول العربية لإبراز اختراعاتهم.

وذكر فاروقي أن قائمة الأعمال المشاركة في معرض هذا العام تضم مجموعة مهمة من الاختراعات المثيرة للإعجاب، لافتا إلى أن معرض هذا العام يضم أكثر من 100 اختراع تغطي كافة مناحي الحياة، خصوصا في مجال المياه والمجال الطبي وهذه الاختراعات ستخضع لتقييم هيئة المحكمين التي تضم 34 عضوا من الأكاديميين وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات والأطبـــاء والمتخـــصــصين المحترفين في مجالات عدة.