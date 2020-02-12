رئيس الوزراء الكويتي يُحدث إقرار ذمته المالية

قام مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد، بتحديث إقرار الذمة المالية الخاص به في الهيئة العامة لمكافحة الفساد.

وقال رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، عبد الرحمن النمش إنه وأعضاء مجلس الأمناء استقبلوا رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، وذلك بهدف قيام رئيس الووزراء تحديث إقرار الذمة المالية الخاص به.

وأكد النمش على أن حرص رئيس مجلس الوزراء على الحضور إلى مقر "نزاهة" لتحديث إقرار الذمة المالية الخاص به، هو

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أمر يؤكد على دعمه لنزاهة وتوجيه رسالة صريحة للكافة بضرورة الحضور إلى "نزاهة" لتقديم أو تحديث إقرار الذمة، بما ينعكس على نشر ثقافة الشفافية والنزاهة بين موظفي الدولة، وأن مكافحة الفساد تأتي على رأس أولويات برنامج عمل الحكومة.

وعلى جانب آخر أشار النمش إلى أن رئيس مجلس الوزراء قد أثنى على عمل الهيئة وآليات العمل

فيها وما حققته من خطوات وانجازات في سنوات عملها الأولى، كما أشار النمش إلى الدعوة التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء لكافة المواطنين والمقيمين بأن يبادروا إلى إبلاغ (نزاهة) عن أي واقعة فساد، فضلا عن دعوته لكافة المخاطبين بأحكام قانون انشاء الهيئة للالتزام بالمواعيد والإجراءات المحددة لتقديم إقرارات الذمة المالية، كما حث سموه كافة الوزارات والهيئات الحكومية وغير الحكومية على التعاون مع "نزاهة" من أجل التنفيذ الأمثل لاستراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد والتي يتجسد الجانب الوقائي والتوعوي منها في المحور الأول لبرنامج عمل الحكومة.