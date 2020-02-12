السلطات العراقية تُهدد المحتجين

هددت قيادة عمليات بغداد في العراق، اليوم الأربعاء، المتظاهرين باتخاذ إجراءات ضد من يُمارس العُنف ويقطع الطرق خلال الاحتجاجات.

وقالت القيادة في بيان صحفي: "بعد تحديد منطقة التظاهر داخل ساحة التحرير بالتعاون مع المتظاهرين السلميين، تم افتتاح جسر السنك

والخلاني وشارع الرشيد باتجاه شارع أبي نؤاس وساحة الوثبة والشوارع المحيطة"، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وأضافت أن "الافتتاح تم بجهود مشتركة من قيادة عمليات بغداد وأمانة بغداد والمتظاهرين السلميين،

وجرى رفع الكتل الكونكريتية كافة وتنظيف الشوارع وعودة الحياة إلى طبيعتها وحركة العجلات والمواطنين".

وتابعت القيادة مهددة: "على المتظاهرين السلميين كافة عدم الاندفاع خارج ساحة التظاهر المحددة والمؤمنة، كما سنتخذ الإجراءات القانونية وفق القوانين النافذة بحق من يمارس وسائل العنف والحرق وقطع الطرق التي تهدد مصالح الناس ووظائف المجتمع كافة".