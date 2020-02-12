أعلنت هيئتا الأركان الروسية والسورية في بيان مشترك عن قلقهما إزاء التأخير في تنفيذ الأمم المتحدة خططها لإجلاء السوريين من مخيم الركبان للنازحين الواقع بجنوب شرقي سوريا.
وجاء في البيان المشترك: "موقف الأمم المتحدة حيال تأجيل تنفيذ خططها لغاية الآن بخصوص إجلاء السكان الباقين في مخيم الركبان، يبعث علىالقلق ... إذ تقوم الأمم المتحدة بتأجيل تنفيذ خططها (حول الركبان) باستمرار تحت ذرائع مختلفة"، حسبما ذك موقع روسيا اليوم.
ولفت البيان إلى أن آخر هذه الذرائع يتلخص "بوجود معلومات كاذبة حول مزاعم إقدام السلطات السورية باحتجاز سوريين تم إجلاؤهم منالمخيم عام 2019".
وأوضح البيان أن هذه المعلومات مذكورة في مستندات قدمتها منظمات غير حكومية غربية.
يذكر أن مخيم الركبان يقع قرب الحدود السورية الأردنية في منطقة التنف، حيث أقام الجيش الأمريكي قاعدة له، ويتمركز فيها أيضا مسلحون من فصائل المعارضة السورية. وسبق أن أشارت موسكو ودمشق مرارا إلى أن وجود الأمريكيين والمسلحين في المنطقة يعيق حل مشكلة مخيم الركبان، الذي يعاني سكانه من ظروف معيشية كارثية.
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا وسوريا قلقتان من تأجيل تنفيذ الخطط الأممية حول مخيم الركبان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.