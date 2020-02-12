أردوغان يترجى الناتو لمساندته في الحرب ضد سوريا

بعد الخسائر التى تعرض لها الجيش التركي فى المواجهات العسكرية داخل الأراضي السورية، دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر، هاشتاج أردوغان، للتأكيد على أن تركيا تسعى لإقناع حلف الناتو للتعاون مع الجيش التركي لخوض الحرب ضد السوريين، وتحقيق أطماعهم فى المنطقة العربية.

وقال مغردون، إن أردوغان يستمر فى إرسال مليشياتة الإرهابية إلي ليبيا لتحقيق مختططاتة، والسيطرة على النفط، لافتين إلي أن الجيش الوطنى الليبي بقيادة المشير خليفة

حفتر تقف بالمرصاد لكل محاولات التعدى على سيادتها وسيادةالأراضي الليبية.

وأكد أخرون أن أردوغان يهدد سوريا، بعد سحق فطائس تركيا، مؤكدين أن خلوصي أكار يخاطب حلف الناتو للتعاون معه للحرب ضد المسلمين فى أدلب، قائلين:" هناك أحمق يقول الجيش الأتاتوركي الجيش المحمدي".

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وأعرب البعض عن التعجب من تأييد بعض الأشخاص لدعم أردوغان للجماعات الإرهابية، وتببر جرائمه

هو وعمالتة لتوجية طائرات ودبابات لقتل المسلمين في المنطقة العربية، مشيرين إلي أن هناك مخطط لتحرير عناصر تنظيممن السجون الكردية وهم أكثر من ١١ألف إرهابي، لضمهم في الجيشالمحمدي العثماني.

وتحدث مغردون قائلين:" بعد الضربة الموجعة التي تلقاها اردوغان في سوريا ، لم نعد نسمع له صوتا ولا حسا، مما يوحي أنه لم يعد معنيا بما حدث لجنوده في الميدان"، موضحين أن سلاح اردوغان هو التنظيمات الإرهابية، وسوف يشهد الجميع ردة فعل التنظيمات الإرهابية خلال الفترة القادمة من عمليات انتحارية وسيارات مفخخه لقتل الأبرياء.