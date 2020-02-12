الجيش السوري يوسع انتشاره في طريق حلب-دمشق

تتوسع قوات الجيش السوري في محيط الطريق الدولي حلب - دمشق في شمال غرب سوريا لضمان أمنه غداة سيطرتها عليه بالكامل للمرة الأولى منذ 2012، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء.

وتركز الهجوم على ريف إدلب الجنوبي ثم ريف حلب الغربي المجاور، حيث يمر طريق "إم 5" الدولي الذي يصل مدينة حلب بالعاصمة دمشق، ويعبر مدناً رئيسية عدة من حماة وحمص وصولاً إلى الحدود الجنوبية مع الأردن.

وبعد أسابيع من القصف والمعارك، سيطر الجيش السوري على كامل الطريق الدولي للمرة الأولى منذ 2012.

وأفاد المرصد السوري الأربعاء عن "تقدم متواصل منذ الثلاثاء، لقوات الجيش السوري في إطار تأمينها محيط الطريق الدولي" وإبعاد الفصائل عنه منعاً لاستهدافه.

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وبعد سيطرته على بلدات وقرى عدة منتشرة على جانبيه وتحديداً الجهة الشرقية، تمكن الجيش السوري منذ الثلاثاء من التوسع إلى الغرب منه واستعاد قرى وبلدات عدة أبرزها بلدة خان العسل المحاذية لمدينة حلب.

وكانت قوات الجيش السوري استعادت أجزاء من الطريق في هجمات شنتها خلال السنوات الماضية في جنوب ووسط البلاد وقرب العاصمة دمشق، قبل أن تركز معاركها على محافظة إدلب وجوارها.

وأحرز الجيش العربي السوري أمس تقدماً نوعياً استراتيجياً بسيطرته على طريق حلب- دمشق بالكامل بعد إحكامه السيطرة على ضفتيه الشرقية والغربية".