روسيا وكوريا الجنوبية تعلنان عن تعافي مصابين من "كورونا"

أطلقت السلطات الصحية الروسية سراح مريضين في البلاد، تردد إصابتهما بفيروس كورونا الجديد وهما مواطنان صينيان في سيبيريا، قائلة إنهما تعافيا بشكل كامل.

وقالت الوزارة في بيان إن الرجل الذي بدأ علاجاً قبل أسبوعين "بصحة جيدة بشكل كامل ولا يمثل خطراً على الشعب".

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن إدارة الصحة الإقليمية قولها إن طالبة، تردد أمس أنه تم إطلاق سراحها بعد حوالي أسبوعين من العلاج.

اقرأ أيضاً... الصين: تراجع حالات الإصابة بفيروس كورونا

ومن جانب آخر، ذكرت كوريا الجنوبية، أنه سيتم إخراج ثلاثة مرضى آخرين، كانوا مصابين بفيروس كورونا، من الحجر الصحي، بالإضافة إلى أربع حالات سابقة، تم إخراجها بالفعل، من إجمالي 28 حالة مؤكدة، طبقاً لما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.

وذكرت المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أنه سيتم إطلاق سراح المرضى الثلاثة الذين كانوا مصابين بالفيروس من الحجر الصحي في وقت لاحق من اليوم، بعد تعافيهم بشكل كامل.

وكان أربعة مرضى آخرون قد تم إخراجهم بالفعل سابقاً من المستشفيات بعد أن أظهرت الاختبارات عدم إصابتهم بالفيروس، مرتين متتاليتين، طبقاً لما ذكرته المراكز في بيان.