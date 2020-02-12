كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ناشط يمني: شعب الجنوب تصدى لكافة مؤامرات حزب الإصلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الناشط السياسي ليمني أحمد الربيزي، إن شعب الجنوب تصدى لكافة الوسائل التي استخدمها حزب الإصلاح ضدهم.

وكتب الربيزي، تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال فيها: "‏‏لدينا تجارب عديدة خلال مسيرة نضالنا، منذ الغزو في٩٤م، فقد راهنوا على وأد ثورة شعبنا".

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وأضاف الربيزي: "استخدموا كافة الوسائل بدءًا من شراء ذمم البعض، مروراً بعقد المؤتمرات وحياكة المؤامرات، وصولا إلى القمع والقتل بدمٍ بارد، والاعتقال والتنكيل ونشر الإرهاب، ولكن شعبنا صامداً، وسيظل يفشل كل المؤامرات".