كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا: مقتل 51 جنديًا سوريًا في إدلب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت تركيا أن 51 جنديًا سوريًا قتلوا في شمال غرب سوريا فيما رد المتمردون المدعومين من تركيا على القوات الحكومية التي تدعمها روسيا والتي حققت مكاسب في حملتها للقضاء على آخر معقل للمسلحين في البلاد.

استشهدت وزارة الدفاع التركية بمصادر على الأرض للحصول على المعلومات، مضيفة أن دبابتين سوريتين ومتجر ذخيرة واحد قد تم تدميرهما أيضًا. حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وقبل ساعات من ذلك، أفاد مراقب حرب أن قوات الحكومة السورية سيطرت على الطريق السريع الرئيسي بين حلب ودمشق الذي يمر عبر محافظة إدلب الشمالية الغربية المحاصرة لأول مرة منذ الأيام الأولى للحرب الأهلية في عام 2012.

ولكن وسائل الإعلام السورية لم تشر إلى هذا، وقالت مصادر للمتمردين في وقت لاحق إن القتال مستمر في بعض المناطق الشمالية بالقرب من الطريق السريع M-5، الذي يربط حلب بالعاصمة دمشق وفي النهاية درعا في أقصى الجنوب.

وردًا على ذلك، أسقط المتمردون طائرة هليكوبتر عسكرية سورية وتقدّموا باتجاه بلدة النيرب، التي قالت وزارة الدفاع التركية إنها تخلت عنها القوات الحكومية السورية.

وقال مسؤول تركي إن المتمردين، بدعم من المدفعية التركية، بدأوا "هجومًا كاملًا" على منطقة فقدت مؤخرًا على الجانب الحكومي بالقرب من سراقب، وهي مدينة تقاطع طرق استراتيجية على الطريق السريع M5. وقال قائد للمتمردين لرويترز انهم كانوا يدفعون القوات الحكومية الى هناك.

ومن جانبه، صرح الجيش السوري أنه سيرد على هجمات القوات التركية التي قال إنها كانت تحاول وقف تقدم الجيش في محافظة إدلب.

وأثار اندلاع القتال بعضًا من أخطر المواجهات بين أنقرة ودمشق في الحرب المستمرة منذ تسع سنوات والتي ساندت فيها روسيا وإيران الرئيس السوري بشار الأسد.

Advertisements

ومن المقرر أن يلتقي جيمس جيفري، المبعوث الأمريكي إلى سوريا، بكبار المسؤولين الأتراك في أنقرة اليوم الأربعاء، وقالت السفارة الأمريكية هناك إنهم سيبحثون العمل معًا من أجل التوصل إلى حل سياسي للصراع.

ويوجد في روسيا ضباط على الأرض يقدمون المشورة للسوريين بشأن الحملة، وكذلك بعض القوات البرية، وقد نفذت الطائرات الحربية الروسية العديد من الغارات الجوية. لقد أرسلت أنقرة آلاف الجنود عبر الحدود للمساعدة في وقف الهجوم السوري.

وفي الوقت نفسه، قالت وكالات الإغاثة إن الهجرة الجماعية لمئات الآلاف من المدنيين من المناطق المنكوبة كانت أكبر حركة من هذا النوع في الحرب وشهدت أزمة إنسانية جديدة.

وتستضيف تركيا بالفعل 3.6 مليون لاجئ سوري وتقول إنها لا تستطيع استيعاب المزيد. وقالت إنها ستوقف أي موجات جديدة للاجئين من إدلب وستظل قواتها منتشرة هناك.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الثلاثاء إن الحكومة السورية ستدفع "ثمنًا باهظًا" لمهاجمة القوات التركية، بما في ذلك خمسة قتلوا يوم الاثنين وثمانية أفراد أتراك قتلوا قبل أسبوع.

وأضاف في أنقرة "لقد قدمنا الردود اللازمة على الجانب السوري على أعلى المستويات. خاصة في إدلب، لقد حصلوا على ما يستحقونه: "هذا لا يكفي، سيستمر". مضيفًا أنه سيعلن اليوم الأربعاء عن خطة مفصلة لإدلب.

وأعلن مصدر دبلوماسي تركي إن المحادثات في أنقرة بين تركيا ووفد روسي انتهت يوم الاثنين دون اتفاق على وقف القتال.