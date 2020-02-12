كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محاولات حزب الإصلاح لإظهار عدن بحالة غير مستقرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أحمد سعيد بن بريك رئيس الجمعية الوطنية بالمجلس الانتقالي الجنوبي باليمن، أن حزب "الإصلاح"، يسعى إلى إحباط الجهود المبذولة من قبل الأجهزة الأمنية والتحالف العربي، لترسيخ الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة.

وقال سعيد بن بريك، في مداخلة عبر قناة "أبوظبي"، إن حزب الإصلاح شنّ حملات تحريضية ضدّ التحالف العربي، وإفشال جهوده في محاربة الإرهاب وميليشيات الحوثي الإيرانية، وإحداث فوضى.

وأضاف: "حزب "الإصلاح" متورط في دعم تنظيم القاعدة، من اجل السيطرة على مديريات ساحل حضرموت عام 2015 م.

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وأشار اللواء بن بريك، إلى أنّ ثلث القوة الموجودة في تنظيمي داعش والقاعدة في حضرموت تابعة لـ "الإصلاح"، وهذا يؤكّد تورّطهم في دعم الإرهاب وعناصره.

وتابع: "الإصلاح" ترك معركته ضدّ ميليشيات الحوثي الإيرانية، وقام بالتركيز على ضرب المحافظات الجنوبية المحررة، ومحاولة إفشالها.