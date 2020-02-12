كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائد عسكري يمني يتوعد مسلحي حزب الإصلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توعد قائد كتيبة القوة الضاربة في الحزام الأمني باليمن المقدم معين عمر سعيد الصبيحي، مسلحي حزب الإصلاح، حال فكرت بالدخول الى اراضي الصبيحة.

Advertisements

وقال الصبيحي، في بيان له، إن حزب الإصلاح وميليشيا الحوثي الإنقلابية وجهان لعملة واحدة، مؤكدًا أن مسلحي الإصلاح لن يمروا ومحرم عليهم دخول الصبيحة إلا على جثثنا.

وأشار الصبيحي، إلى أن القوات الضاربة مسنودة بقوات الحزام الأمني على اتم الاستعداد لمواجهة مسلحي الإصلاح .. محذراً أبناء الشمال المغرر بهم من الانجرار وراء مغريات حزب الإصلاح ، والزج بهم في معارك عبثية.