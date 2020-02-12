كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستشار طبي صيني يعلن عن خبر سار بشأن "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد تشونغ نان شان أهم مستشار طبي في الصين، اليوم الأربعاء، أن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا ينخفض في بعض الأقاليم، وتوقع أن يبلغ الوباء ذروته هذا الشهر، مضيفًا: "آمل أن ينتهي هذا التفشي أو هذا الحدث بحلول أبريل مثلا".

وقد أفادت وكالة رويترز، بأن الصين سجلت أقل عدد من حالات فيروس كورونا الجديد منذ نهاية يناير، مما يعطي مصداقية لتكهن مستشار طبي صيني كبير بأن التفشي قد ينتهي بحلول أبريل المقبل.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة في الصين، الآن 44653 حالة، منها 2015 حالة مؤكدة في 11 فبراير، وهو أقل معدل زيادة يومي في الحالات الجديدة منذ 30 يناير، حسبما ذكر مسؤولو الصحة الصينيون.

وفي الأسبوع الماضي، عدلت الصين تعليمات الوقاية من فيروس كورونا ومكافحته، حيث قالت إن تسجيل الحالات التي لا تظهر عليها أعراض يجب أن يقتصر على تلك التي تبدو عليها مؤشرات الحاجة لرعاية سريرية.

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وزاد عدد الوفيات من جراء الإصابة بالفيروس في بر الصين الرئيسي 97 حالة ليصل إلى 1113 شخصا حتى نهاية أمس الثلاثاء.

وقال مسؤولو الصحة في الصين، في وقت سابق، إن الوضع تحت السيطرة، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن الوباء يشكل تهديدا عالميا ربما أسوأ من الإرهاب.