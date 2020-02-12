كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة الإندونيسية تقدم مشروع قانون بشأن فرص العمل للبرلمان وسط الاحتجاجات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سلمت الحكومة الاندونيسية تشريعًا للبرلمان، اليوم الأربعاء، لتسريع وتيرة الإصلاح الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار في البلاد مما أثار احتجاج نقابات العمال.

ومشروع قانون "خلق فرص العمل" هو واحد من العديد من القوانين التي أطلق عليها الرئيس جوكو ويدودو "القوانين الشاملة"، أو مشاريع القوانين التي تضم معًا التغييرات في التشريعات غير ذات الصلة للسماح للبرلمان بالتصويت عليها في عملية واحدة.

ويذكر المستثمرون الأجانب غالبًا عدم اليقين التنظيمي، والعقبات البيروقراطية وقواعد العمل الصارمة كأهم مخاوفهم بشأن إندونيسيا. حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وقال أيرلانجا هارتارتو، الوزير المنسق للشؤون الاقتصادية: "نحن هنا لتسليم خطاب الرئيس. مضيفًا، في الوقت نفسه، سنشجع مشروع القانون في جميع أنحاء إندونيسيا، حتى يعرف المجتمع ما تتم مناقشته وقراره وتأثيره على الاقتصاد الوطني، موضحًا "المحتوى خالص لخلق فرص عمل".

وتم الاحتفاظ بتفاصيل مشروع القانون في الغالب بسبب الطبيعة الحساسة للتغيرات في قواعد العمل وحدود الاستثمار الأجنبي، ولكن النقابات العمالية انتقدت بالفعل ووصفته بأنه "استغلال العصر الحديث".

واحتشد المئات من أعضاء النقابة عند البوابة الأمامية لمبنى البرلمان، اليوم الأربعاء أيضًا، للاحتجاج على مشروع القانون.

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وصرح مصدر مطلع على القضية لرويترز، أن مشروع القانون يتضمن مقترحات لخفض مدفوعات نهاية الخدمة، ولكنه سيطلب أيضا من الشركات تقديم فوائد نقدية مقدما لاسترضاء النقابات.

وقال مسؤولون حكوميون إنه سيتم اقتراح قواعد جديدة تتعلق بالحد الأدنى للأجور وستكون هناك فصول حول تبسيط نظام ترخيص الأعمال المرهق.

وتشمل المقترحات الرئيسية الأخرى المعروفة في مشروع القانون حوافز للاستثمار في معالجة المعادن والفحم والتغييرات في قواعد امتياز استخراج الفحم.

ويقول الاقتصاديون إن قوانين ويدودو الشاملة يمكن أن تعزز النمو في النصف الثاني من العام، على افتراض موافقة البرلمان في الوقت المناسب.

وتراجع النمو إلى أبطأ في ثلاث سنوات في عام 2019، عند 5.02٪، ومن المرجح أن تتعرض لضغوط إضافية هذا العام بسبب التباطؤ الاقتصادي في الصين لأنه يكافح تفشي فيروس كورونا.

وطلب الرئيس من المشرعين الانتهاء من مناقشة مشروع قانون خلق فرص العمل وتشريع آخر شامل حول الضرائب في غضون 100 يوم. يسيطر ائتلافه الحاكم على حوالي 75٪ من المقاعد في البرلمان.