كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انهيارات حادة بأسواق الذهب والعملات الأجنبية في إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت أسوق الذهب والعملات الأجنبية في إيران انهيارات حادة، حيث سجل الريال تراجعًا جديدًا أمام الدولار الأمريكي، تزامنًا مع إحياء نظام علي خامنئي الذكرى الحادية والأربعين لما تعرف بثورة الخميني عام 1979.

ومنذ مطلع الأسبوع، سجلت أسعار العملات الأجنبية ارتفاعاً ملحوظًا، وبلغ سعر بيع الدولار نحو 140 ألف ريال إيراني، حسبما أوردت منصة "بونباست" المتخصصة برصد أسعار النقد الأجنبي بالسوق الموازية.

وصعد الجنيه الإسترليني لحدود 180 ألف ريال إيراني، والفرانك السويسري 143 ألف ريال، وصل سعر بيع اليورو (عملة الاتحاد الأوروبي) 150 ألف ريال إيراني.

Advertisements

وطالت التقلبات أسواق الذهب الإيرانية كذلك بعد أن زادت قيمة المسكوكة الذهبية الكاملة المتداولة داخل البلاد لنحو 50 مليون ريال إيراني، وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 20 مليون ريال إيراني بالعاصمة طهران.

وأرجع محللون اقتصاديون إيرانيون أسباب التراجع بأسوق النقد الأجنبي والمعدن الأصفر إلى قرب انتهاء مهلة منحتها مجموعة العمل المالي الدولية (فاتف) لإيران بغرض الموافقة على تشريعات محلية تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل التنظيمات الإرهابية.

وكشف محافظ البنك المركزي الإيراني عبدالناصر همتي، الأحد الماضي، أن أغلب البنوك الأجنبية ترفض التعاون مع المصارف الإيرانية حالياً بسبب العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها على بلاده عام 2018.