كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. مجلس الأمن يصوت على قرار وقف إطلاق النار في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت مصادر دبلوماسية، اليوم الأربعاء، بأن مجلس الأمن الدولي دعا إلى التصويت، على مشروع قرار بريطاني يدعم وقف إطلاق النار في ليبيا.

وطلبت بريطانيا التصويت بعدما أعدت نصًا خضع لمشاورات حول منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، ولا يزال موقف روسيا غير معروف بعدما عطلت تبني المشروع قبل أسبوع.

وقالت المصادر الدبلوماسية، إن التصويت قد يصبح المشروع أول نص ملزم يتبناه المجلس منذ اندلاع المعارك في ليبيا بداية أبريل الماضي.

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وأضافت المصادر، أن "بريطانيا طلبت التصويت بعدما أعدت النص الذي جرت مشاورات في شأنه منذ أكثر من 3 أسابيع".

ويؤكد المشروع البريطاني "ضرورة وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا، في أول فرصة ومن دون شروط مسبقة".

واختارت لندن في النص أن تبقي الإشارة إلى "قلق" مجلس الأمن من "الضلوع المتزايد للمرتزقة في ليبيا".