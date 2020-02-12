كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قاذفات قنابل أمريكية تحلق بالقرب من تايوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وزارة الدفاع في الجزيرة أنه حلقت ثلاث طائرات تابعة للقوات الجوية الأمريكية، من بينها قاذفتان من طراز B-52، بالقرب من تايوان، اليوم الأربعاء، بعد أن سارعت القوات الجوية التايوانية في وقت سابق من الأسبوع إلى اعتراض الطائرات الصينية، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

الولايات المتحدة هي الداعم الدولي الأكثر أهمية لتايوان، حتى في غياب العلاقات الدبلوماسية الرسمية، كما أنها المصدر الرئيسي للجزيرة.

وتصاعدت التوترات بين تايوان والصين، التي تدعي الجزيرة كجزء خاص بها، يومي الأحد والاثنين، حيث أرسلت تايوان طائرات F-16 لتعقب القاذفات والمقاتلات الصينية التي تقترب منهم.

كانت الصين تطير ما تسميه تدريبات "تطويق الجزيرة" على نحو متقطع منذ عام 2016 عندما تولت رئيسة تايوان تساي إنغ ون منصبها. وتعتقد بكين أن تساي، التي فازت بإعادة انتخابها الشهر الماضي، ترغب في دفع الاستقلال الرسمي للجزيرة.

تقول تساي إن تايوان دولة مستقلة تسمى جمهورية الصين، اسمها الرسمي.

ذكرت وزارة الدفاع التايوانية أن طائرة أمريكية من طراز MC-130، وهي طائرة خاصة تقوم على النقل من طراز C-130 هيركوليس، حلقت في مضيق تايوان باتجاه الجنوب.

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وأضافت الوزارة ان القاذفتين من طراز بي 52 حاصرتا الساحل الشرقي لتايوان في اتجاه الجنوب ايضا.

وقالت إن القوات المسلحة التايوانية راقبت مجموعتي الرحلات الجوية ولم يلاحظ أي شيء غريب عن المعتاد، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

تمتلك القوات الجوية الأمريكية قاعدة رئيسية في جزيرة أوكيناوا بجنوب اليابان، والتي تقع بالقرب من تايوان.

وصفت الصين تدريباتها يومي الأحد والاثنين بأنها إجراءات لحماية السيادة الوطنية. وحثت تايوان الصين على تركيز جهودها على مكافحة فيروس كورونا الجديد بدلًا من تهديد الجزيرة.

وقالت جوان أوو المتحدثة باسم وزارة الخارجية التايوانية في بيان في وقت سابق يوم الأربعاء إن الأنشطة العسكرية الصينية لم تسبب سوى الغضب في الجزيرة، وألحقت الضرر بالتنمية السلمية للعلاقات عبر المضيق.

وأضافت: "ستواصل حكومتنا تبني موقف براغماتي وضبط النفس، والتعامل بحكمة مع العلاقات عبر المضيق، وتعميق التعاون مع البلدان ذات المثل العليا المماثلة، بما في ذلك الولايات المتحدة، ردًا على التهديد العسكري الصيني المتزايد".

