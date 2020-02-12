تشيلسي مستعد لدفع مبلغ مهم من أجل ضم نجم “الأسود”

هاجر لصفر – صحافية متدربة يستعد فريق تشيلسي الانجليزي لدفع مبلغ بقيمة 45 مليون استرليني، من أجل ضم الدولي المغربي لاعب خط وسط أجاكس زياش في الصيف المقبل.

ورغب فريق البلوز في الحصول على خدمات اللاعب في فترة الإنتقالات الشتوية، لكن لم ينجح على الرغم من تقليص فترة عقوبة حظر التعاقدات.

وحسب صحيفتي “تلغراف” و”ذاصن البريطانية” فإن المدرب لامبارد مزال مؤمنا بفكرة ضم المغربي في الصيف.

ويسعى نادي أجاكس للاستفادة من صفقة زياش بتحقيق ربح مالي يصل الى 43 مليون جنيه إسترليني.

يشار إلى أن زياش التحق بصفوف الفريق الهولندي في 2016 قادما من نادي تفينيتي أنشخيده ، وخاض معه 159 مباراة، وسجل 48 هدفا وصنع 82، علما أن عقده سينتهي في 2022، بعدما سبق له التتويج بلقب لاعب العام في هولندا سنة 2018.

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