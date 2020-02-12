ريدوان احتاج نصف ساعة فقط لتلحين أضخم “أوبريت” في العالم العربي

كشف الفنان المغربي رديوان، أن لحن أوبيريت “صناع الأمل”، التي يشارك فيها عدد كبير من النجوم العرب، استغرق منه نصف ساعة فقط.

وصرح ريدوان لبرنامج “انسايدر بالعربي”، أخيرا، أن “أوبريت” صناع الأمل، سيكون مزيجا بين أنماط موسيقية مختلفة، وعالمية، علما أن العمل يصدر يوم 20 فبراير الحالي.

ويقود الموزع المغربي “ريدوان”، الأوبريت العربي الضخم، بإشراف من دولة الإمارات، وبمشاركة كبار نجوم الغناء في المغرب.

ويشارك في الأوبريت من المغرب، ريدوان، وسعد لمجرد، وأسماء لمنور، وحاتم عمور، وعبد الفتاح الجريني، وجميلة بدوي.

وتضم لائحة الفنانين للمشاركين في أوبريت صناع الأمل، الصادرة على هامش حدث “صناع الأمل” السنوي بالإمارات، نجوى كرم، وصابر الرباعي، وشيرين عبد الوهاب راغب علامة، وعاصي الحلاني، ومايا دياب، وفايز السعيد محمد رمضان، وملحم زين، ولطيفة التونسية، ووليد الشامي، ويارا، وبلقيس فتحي، وأصالة نصري، ووليد توفيق، وحاتم عمور، وسعد لمجرد، وسيف نبيل، ومايا دياب، وأسماء لمنور، وعبير نعمة، ونبيل شعيل، وعبد الفتاح الجريني، وجيملة بدوي.