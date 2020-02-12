قتلى فيروس “كورونا” يتجاوزون 1100 شخص و44 ألف مصاب

قفز عدد الوفيات، الناجمة عن فيروس كورونا، المستجد في الصين إلى 1110 حالات في جميع أرجاء البلاد، بعد أن سجلت مقاطعة هوبى 94 حالة وفاة جديدة.

وأعلنت لجنة الصحة في هوبي، في تقريرها، أمس الثلاثاء، تسجيل 1638 إصابة جديدة في المقاطعة، التي تضم مدينة ووهان، حيث ظهر الفيروس، وتفشى لأول مرة، في دجنبر الماضي.

وارتفع إجمالي حالات الإصابة المسجلة في الصين إلى أكثر من 44200 حالة، بناء على البيانات الرسمية من الحكومة.

وقررت الحكومة الصينية طرد اثنين من كبار مسؤولي الصحة في مقاطعة هوبى أمس، بسبب التقصير في مواجهة الفيروس.

وكانت السلطات الصينية قد تعرضت لانتقادات متزايدة، أخيرا، بسبب طريقة معالجتها للأزمة مع انتشار الفيروس.

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وأثار موت طبيب، كان أول من نبه إلى خطر الفيروس، وطريقة معاملته من طرف السلطات، سخطا شعبيا.

وأرسلت الحكومة المركزية في الصين فريقا من أعلى هيأة لمكافحة الفساد لديها إلى هوبي للتحقيق في كيفية معاملة الشرطة للطبيب، الذي نبه إلى الفيروس.

وعقدت منظمة الصحة العالمية مؤتمرا صحفيا في جنيف، أمس، لإعلان الاسم الرسمي للفيروس، وهو COVID-19.

وتشير كلمة “كورونا” إلى عائلة الفيروسات، التي ينتمي إليها الفيروس الجديد.