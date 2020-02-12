وليد لباب_صحافي متدرب
عبر يوسف القديوي، لاعب فريق الخريطيات القطري، عن تفاؤله بخصوص قدرة الجيش الملكي على تجاوز عقبة الرجاء الرياضي، في مباراة “الكلاسيكو”، التي تجمعهما اليوم الأربعاء، لحساب مؤجل الجولة الـ 15 من منافسات البطولة الاحترافية.
وشدد القديوي، النجم السابق للجيش الملكي، والذي لعب للرجاء والوداد الرياضيين في تصريح خص به “اليوم24″ على كون الخصاص البشري الذي يعاني منه الرجاء وضغط المقابلات، وكذا عامل الأرض والجمهور، عوامل ترجح كفة الفريق العسكري..
وبالعودة إلى المستوى العام للفريق هذه السنة، قال القديوي إنه لا يمكن الحكم من الآن على فريق غير جلده بالكامل، فهناك عناصر آبانت عن علو كعبها، وأخرى لم تأخد بعد فرصتها، وهناك أيضا من لم يكن في المستوى المطلوب على حد تعبيره.
أما بخصوص أفضل ذكرى له، وسط مقابلات ”الكلاسيكو” التي خاضها، فقد اختار كلاسيكو الفوز بالبطولة سنة 2005، وهو الكلاسيكو الذي استطاع بفضله الجيش الملكي حسم البطولة من قلب الدار البيضاء.
كانت هذه تفاصيل خبر القديوي لـ” اليوم 24″ من قطر: “كلاسيكو” 2005 من أفضل ذكريات مباريات الجيش والرجاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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