يهم التلاميذ.. إطلاق الخدمة الإلكترونية “تدقيق” الخاصة بالمترشحين للبكالوريا

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، أن الخدمة الإلكترونية الخاصة بتدقيق معطيات الترشيح لفائدة التلميذات والتلاميذ الممدرسين المترشحين لاجتياز الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا دورة يونيو 2020، ستنطلق اليوم الأربعاء.

وذكر بلاغ للوزارة، أن هذه العملية التي ستنطلق من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة عبر الرابط (https://moutamadris.men.gov.ma)، تهدف إلى توفير قاعدة معطيات دقيقة ومحينة تطابق معطياتها تلك الواردة في ملف الترشيح وفي الوثائق الرسمية على صعيد المؤسسة.

وتتوخى هذه القاعدة الحد من الأخطاء التي عادة ما كانت تعتري المعطيات الشخصية للمترشحين، والتي يكون تصحيحها مكلفا سواء بالنسبة للمترشح أو للإدارة التربوية، مع العلم أن جميع المترشحين ملزمون بتدقيق معطياتهم كشرط لتمكينهم من الحصول على الاستدعاء لاجتياز امتحانات البكالوريا وكذا الولوج إلى خدمة “منحتي” الإلكترونية.

وأضاف البلاغ، أن عملية تدقيق المعطيات تتم من خلال معاينة طلبات الترشيح الإلكترونية من طرف المترشحين المتضمنة للمعطيات الخاصة، والتي تم مسكها عبر منظومة مسار للتدبير المدرسي مع المصادقة عليها إلكترونيا، وذلك في أجل أقصاه يوم 25 فبراير 2020.

وسجل أنه في حالة وجود أخطاء في مسك المعطيات، يتولى المترشحون مسك المعطيات الصحيحة في الحيز المخصص لذلك وإيداع طلب تصحيحها بإدارة المؤسسة التي ينتمي إليها المترشحون مصحوبا بالوثائق الضرورية، وذلك في أجل أقصاء يوم 4 مارس 2020.