بكلميم.. حجز 7 أطنان من الشيرا وبندقيتين للصيد و108 خرطوشة وتوقيف 8 أشخاص

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمدينة كلميم، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الثلاثاء ، من توقيف ثمانية أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة اجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية، أسفرت عن حجز سبعة أطنان و504 كيلوغرام من مخدر الشيرا، والتي تم ضبطها في عدة أماكن متفرقة في مستودعات كائنة بالجماعة القروية تاغجيجت جنوب شرق كلميم، وعلى متن سيارة رباعية الدفع بمنطقة تبعد بحوالي 60 كيلومتر شرق مدينة كلميم في اتجاه أسا.

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وأضاف البلاغ أن عمليات التفتيش والتمشيط الميداني، مكنت أيضا من حجز أربع سيارات ودراجة نارية، وبندقيتين للصيد و108 خرطوشة، علاوة على مبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذه الأفعال الإجرامية.

وأشار المصدر، إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثمانية، تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، ورصد ارتباطاتها المحتملة بشبكات التهريب الدولي للمخدرات، علاوة على توقيف باقي المساهمين والمشاركين المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.