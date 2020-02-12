ألقت الشرطة الروسية القبض على شاب، حاول إثارة الذعر في نفوس الركاب في مترو موسكو، بعد أن تظاهر بأنه مصاب بأعراض فيروس “كورونا”.
وافادت وسائل إعلام روسية، أن المتحدث باسم وزارة الداخلية إيرينا فولك، قال: إنه “بعد المراقبة، ومتابعة وسائل الإعلام، ووسائط التواصل الاجتماعي تمكنت قوات الشرطة من إلقاء القبض على شاب انتهك قواعد النظام العام في مترو الأنفاق في مدينة موسكو”.
كانت هذه تفاصيل خبر مقلب “كورونا” يتسبب في اعتقال شاب تظاهر بحمله للفيروس- فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.