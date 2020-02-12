مقلب “كورونا” يتسبب في اعتقال شاب تظاهر بحمله للفيروس- فيديو

ألقت الشرطة الروسية القبض على شاب، حاول إثارة الذعر في نفوس الركاب في مترو موسكو، بعد أن تظاهر بأنه مصاب بأعراض فيروس “كورونا”.

وافادت وسائل إعلام روسية، أن المتحدث باسم وزارة الداخلية إيرينا فولك، قال: إنه “بعد المراقبة، ومتابعة وسائل الإعلام، ووسائط التواصل الاجتماعي تمكنت قوات الشرطة من إلقاء القبض على شاب انتهك قواعد النظام العام في مترو الأنفاق في مدينة موسكو”.