شكرا لقرائتكم خبر عن ناطق المقاومة الوطنية يحمل المليشيا مسئولية التلاعب بملف الأسرى والمختطفين والان مع التفاصيل

الأربعاء 12 فبراير 2020 حمّل العميد الركن صادق دويد، الناطق الرسمي للمقاومة الوطنية عضو قيادة القوات المشتركة في الساحل الغربي، مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران مسؤولية التلاعب بقضية الأسرى والمختطفين.

Advertisements وقال دويد في تغريدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": نجدد الدعوة لإطلاق كافة الاسرى والمختطفين وعلى رأسهم اللواء محمود الصبيحي ورفاقه وفقاً لمبدأ (الكل مقابل الكل) كما نصت عليه القرارات الدولية واتفاق السويد. ودعا دويد الأمم المتحدة إلى إعطاء الأولوية لملف الأسرى والمختطفين.. مُحملاً الحوثيين مسؤولية استمرار التلاعب بهذه القضية الإنسانية.

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