شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار رسالتين ملغومتين في مقرين للبريد بهولندا والان نبدء بالتفاصيل
وتحقق الشرطة الهولندية منذ الثالث من يناير في سلسلة من الرسائل الملغومة تقول إن شخصا واحدا هو الذي أرسلها على ما يبدو. واستهدفت رسائل سابقة فندقا ومحطة للوقود ومرأبا وشركة عقارية.
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