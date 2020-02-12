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انفجار رسالتين ملغومتين في مقرين للبريد بهولندا

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قالت الشرطة الهولندية إن رسالتين ملغومتين انفجرتا في غرفة البريد بمبنى إداري في أمستردام وفي مبنى شركة معنية بفرز البريد في مدينة كركراده صباح اليوم الأربعاء.وأضافت الشرطة أنه لم تقع إصابات بسبب أي من الانفجارين.

وتحقق الشرطة الهولندية منذ الثالث من يناير في سلسلة من الرسائل الملغومة تقول إن شخصا واحدا هو الذي أرسلها على ما يبدو. واستهدفت رسائل سابقة فندقا ومحطة للوقود ومرأبا وشركة عقارية.

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