انت الان تتابع أردوغان: ردنا على النظام السوري لن يقتصر على إدلب إذا ما تكرر الاعتداء على قواتنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن الرد التركي على النظام السوري لن يقتصر على إدلب إذا ما تكررت اعتداءات النظام على القوات التركية في المحافظة الواقعة شمال غربي سورية.
وقال في كلمة أمام الكتلة البرلمانية لحزبه العدالة والتنمية اليوم الأربعاء :"إذا اعتدى النظام السوري على قواتنا (مرة أخرى) فسنضربه حتى في المناطق غير المشمولة باتفاق سوتشي".
كما شدد على أن "الطائرات التي تقصف المدنيين في إدلب لن تستطيع التحرك بحرية كما كانت في السابق".
وقال :"إذا لحق ضرر مجددا بقواتنا، فسنقصف قوات النظام السوري في كل مكان ... ولن نترك أحدا في أمان".
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