انت الان تتابع نتنياهو: إسرائيل تعد لحماس مفاجأة غير مسبوقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن إسرائيل تعد لحماس "مفاجأة حياتها".
ونقلت هيئة البث الإسرائيلي اليوم الأربعاء عنه القول في مقابلة تليفزيونية :"إذا لم تعد الحركة إلى رشدها وتتوقف عن إطلاق القذائف والبالونات الحارقة (من القطاع باتجاه إسرائيل)، فإن مسألة تفجير المفاجأة لن تكون إلا مسألة وقت".
واعتبر أن "الحديث يدور عن خطوة غير مسبوقة".
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أنه رصد الليلة الماضية صاروخا انطلق من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.
وذكرت هيئة البث أنه تم إطلاق 23 قذيفة من القطاع باتجاه إسرائيل في غضون أقل من شهر. وعادة ما ترد إسرائيل على إطلاق هذه القذائف بقصف مواقع للحركات الفلسطينية في قطاع غزة.
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