شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إيران.. الإعلان عن أول حالة وفاة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت السلطات في إيران اليوم الأربعاء، شباط 12، 2020، عن أول حالة وفاة قد تكون ناجمة عن الاصابة بفيروس كورونا



وقالت صحيفة إيران إن امرأة فارقت الحياة بأحد مستشفيات طهران يعتقد انها اصيبت بفيروس كورونا.

ولفتت الصحيفة إلى أن السلطات الإيرانية بدأت التحقيقات في الأمر.

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