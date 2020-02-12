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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. انفجاران لطردين مفخخين يهزان مكتب بريد عاصمة هولندا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
هز انفجار عنيف مكتب للبريد في العاصمة الهولندية أمستردام اليوم الأربعاء، شباط 12، 2020.
وقالت وسائل إعلام أن الانفجار وقت في مكتب بريد ويعتقد أنه لطرد مفخخ.
وأضافت أن انفجارا ثانيا تلى الأول بدقائق.
وأكدت أن الانفجارين لم يسفرا عن خسائر بشرية.
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