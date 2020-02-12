شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. انفجاران لطردين مفخخين يهزان مكتب بريد عاصمة هولندا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 فبراير 2020 متابعات_الخليج 365 هز انفجار عنيف مكتب للبريد في العاصمة الهولندية أمستردام اليوم الأربعاء، شباط 12، 2020.

Advertisements وقالت وسائل إعلام أن الانفجار وقت في مكتب بريد ويعتقد أنه لطرد مفخخ. وأضافت أن انفجارا ثانيا تلى الأول بدقائق. وأكدت أن الانفجارين لم يسفرا عن خسائر بشرية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. انفجاران لطردين مفخخين يهزان مكتب بريد عاصمة هولندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.