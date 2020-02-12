«واشنطن بوست»: الولايات المتحدة وألمانيا تجسستا على أكثر من 100 دولة

كشف صحيفة "واشنطن بوست" أن الاستخبارات الأمريكية والألمانية تحسستا على 100 بلد عدو وحليف.

وقالت الصحيفة، في تقرير لها نشرته أمس الثلاثاء، إن الاستخبارات الأمريكية والألمانية استخدمتا على مدى سنوات تجهيزات تابعة لشركة سويسرية متخصصة بتشفير الاتصالات للتجسس على أكثر من مئة بلد.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه المعلومات جاءت من خلال تحقيق مطول بالتعاون بين التلفزيون الألماني "زد دي إف" ومحطة الإذاعة والتلفزيون السويسرية "إس إر إف".

وأضاف التقرير أنه لعقود طويلة من الزمن، كانت البلدان في جميع أنحاء العالم تثق في هذه الشركة للحفاظ على سرية اتصالات جواسيسها وجنودها ودبلوماسييها، مشيرة إلى أنه وبعد هذا التحقيق تم اكتشاف ملكيتها سراً لوكالة الاستخبارات الأمريكية.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن السلطات السويسرية قولها إنها بدأت "استقصاء" حول الأمر في 15 يناير الماضي، وذلك بعد تعليق سويسرا في ديسمبر الماضي رخصة عامة للاستيراد كانت قد منحتها للشركتين اللتين ورثتا "كريبتو إيه جي" وذلك بانتظار تقديم الإيضاحات اللازمة.

وتوصل التقرير إلى أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية قامت بشراء شركة التشفير "كريبتو إيه جي" في عام 1970، وذلك في إطار "شراكة سرية للغاية" مع جهاز الاستخبارات الألماني "بي إن دي" عن طريق شركات مسجّلة في دول تعد ملاذات ضريبية آمنة.

واحتلت شركة "كريبتو إيه جي" صدارة قطاع بيع تجهيزات التشفير المحمولة، بعد الحرب العالمية الثانية، وباعت تجهيزات بملايين الدولارات لأكثر من 120 بلداً.

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وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة أبقت على تشفير التجهيزات التي بيعت إلى حلفائها، أما ما عداها فكان العملاء الأمريكيون قادرين على فك تشفيرها.

ولفت إلى أن وكالتيّ الاستخبارات (الأمريكية والألمانية) عمدتا إلى "التلاعب بتجهيزات الشركة بهدف فك الرموز التي كانت البلدان تستخدمها في توجيه رسائلها المشفّرة".

وأكدت الصحيفة في تقريرها أن الوكالتين تمكنتا من خلال هذه الطريقة من مراقبة أزمة احتجاز الرهائن في السفارة الأمريكية في طهران في عام 1979، وتزويد بريطانيا بمعلومات عن الجيش الأرجنتيني إبان حرب (الملوين/فوكلاند)، ومتابعة حملات الاغتيال في أمريكا اللاتينية.

كما تمكنت الاستخبارات المركزية الأمريكية، ومن خلال تلك الآلية، من امتلاك دليل على تورّط ليبيا في اعتداء استهدف في عام 1986 ملهى ليلي في برلين الغربية أسفر عن مقتل جنديين أمريكيين.

وقالت الصحيفة إنه اعتباراً من عام 1970، باتت الـ "سي آي إيه" ووكالة الأمن القومي "تراقبان عملياً كل عمليات شركة "كريبتو"، وتتخذان القرارات المتعلقة بالتوظيف والتكنولوجيا والتلاعب بالخوارزميات واستهداف المشترين".

وأشار التقرير إلى أن "البرنامج لم يتح التجسس على خصوم رئيسيين للولايات المتحدة، ولا سيما الاتحاد السوفيتي والصين، لعدم تعاملهما مع شركة كريبتو من الأساس".

وأكدت الصحيفة أن جهاز الـ "سي آي إيه" على علم بهذا التحقيق، إلا أنه لم يدل بأي تعليق رسمي بشأن عملياتها.

واعتبرت الشركة السويدية "كريبتو إنترناشونال" التي اشترت "كريبتو إيه جي" أن تحقيق الصحيفة "يثير القلق"، نافية وجود "أي رابط مع وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وجهاز الاستخبارات الألماني".