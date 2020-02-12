أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ عبر صفحتها على ​مواقع التواصل الإجتماعي​ عن "استشهاد المؤهل أول في قوى الأمن زياد العطار متاثراً بالجروح التي أصيب بها أمس في جريمة مخفر الأوزاعي". إضغط للمزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استشهاد المؤهل أول في قوى الأمن زياد العطار متاثراً بالجروح التي أصيب بها أمس في جريمة مخفر الأوزاعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.