أ ف ب: شركة نيسان تطالب كارلوس غصن بـ83 مليون يورو

أشارت وكالة "فرانس برس" إلى أن شركة نيسان طالبت ​كارلوس غصن​ ب83 مليون يورو عبرى دعوى حق مدني في ​اليابان​. تجدر الإشارة إلى أن ​القضاء​ الياباني كان قد وجه إليه أربع تهم تشمل عدم التصريح عن كامل دخله واستخدام أموال شركة نيسان التي أنقذها من الإفلاس للقيام بمدفوعات لمعارف شخصية و​اختلاس​ أموال الشركة للاستخدام الشخصي. ويبلغ إجمالي المبلغ الذي لم يصرح به أكثر من تسعة مليارات ين (85 مليون ​دولار​) على امتداد ثماني سنوات.

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