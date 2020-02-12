مجهولون ألقوا قنبلة يدوية داخل مركز الشؤون الإجتماعية في سير ـ الضنية

ألقى مجهولون فجر اليوم ​قنبلة يدوية​ داخل مركز الشؤون الإجتماعية في بلدة سير ​الضنية​، ولكنها لم تنفجر. وأبلغ الموظفون الذين عثروا عليها صباحا، ​القوى الأمنية​ التي حضرت إلى المركز وباشرت التحقيقات.

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