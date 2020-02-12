العثور على جثتي رجلي أعمال روسيين داخل فيلا بشرقي إسبانيا

أشارت وسائل إعلام إسبانية إلى أن ​الشرطة​ عثرت على رجلي أعمال روسيين متوفيين في منطقة "دانية" بجنوب شرقي البلاد. وذكرت صحيفة "Informacion"، أن المنزل الذي تم العثور فيه على جثتي الرجلين هو ملك لأحدهما. وتتحدث المعطيات الأولية إلى أن سبب وفاة رجلي الأعمال قد يكون الاختناق ب​الغاز​، كما أنه لا توجد أي آثار للعنف على جثتيهما.

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