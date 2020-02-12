المرصد السوري: قوات تركية تخلي مواقعها من مناطق بالحسكة دون ذكر اسباب

أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى أن قوات ​الجيش التركي​ تخلي مواقعها من مناطق ب​الحسكة​ في ​سوريا​ من دون ذكر أسباب هذه الخطوة. إضغط للمزيد

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